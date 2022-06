Eccellenza, girone B: Giovanni Tramarin (United Borgoricco Campetra) "Abbiamo disputato un campionato esaltante"

Dopo i botti di mercato in entrata di una decina di giorni fa, tutto tace in casa United Borgoricco Campetra. La società rossobiancoblu lavora a fari spenti per dare ancora una volta a mister Bertan una rosa in grado di giocarsela con le migliori della sua categoria. Dai canali ufficiali del club, ecco le parole del vicepresidente Giovanni Tramarin:

"Questa prima annata di United è stata sicuramente positiva, a tratti pure esaltante. Mettendo insieme gruppi diversi non era scontato trovare una sinergia e un’unità di intenti comune, come se lavorassimo insieme da anni: mi riferisco ai soci, ai responsabili e a tutte le persone che prestano servizio per la nostra società. Ora l’obiettivo è crescere sempre di più, cercando di aumentare la qualità del nostro operato sotto tutti i punti di vista. Partivamo da uno zoccolo duro ben consolidato, eravamo sicuri delle potenzialità dei ragazzi. Abbiamo disputato un campionato esaltante e dei playoff comunque positivi, che ci hanno fatto capire qual è il “gap” da colmare per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Un doveroso grazie va ai ragazzi, al mister, allo staff e al ds per tutte le emozioni che ci hanno regalato. Ci saranno inevitabilmente dei cambiamenti, dovuti alla necessità di inserire nuovi giovani di livello, ma la filosofia resterà sempre la stessa: umiltà, lavoro e giocatori che prima di tutto devono essere grandi uomini."