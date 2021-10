Eccellenza, girone B: gli arbitri della quinta giornata

Quinta giornata del campionato Eccellenza girone B con scontri diretti di alta classifica e due incroci tra squadre padovane di grande rilevanza come Albignasego-Pozzonovo e San Giorgio in Bosco-Arcella. Occasione importante per l'Arcella per cercare di accorciare sulla testa della classifica, con il Giorgione impegnato nel big match contro la Robeganese Fulgor Salzano. Trasferta per il Borgoricco Campetra e l'Academy Plateola, rispettivamente contro Scardovari e Calvi Noale. Abano in casa contro la Godigese, alla disperata ricerca di punti in classifica.

Ecco tutte le disegnazioni arbitrali di questo turno:

Abano-Godigese - Arbitro: Pietro Brentegani di Verona Assistenti: Davide Cavallaro (Rovigo) e Fabio Conte (Treviso)

Albignasego-Pozzonovo - Arbitro: Luigi Scicolone di Sandonà Di Piave Assistenti: Enrico Rossetto (Schio) e Andrea Piran (Padova)

Calvi Noale-Academy Plateola - Arbitro: Tommaso Scuderi di Verona Assistenti: Fabio Cappellaro (Verona) e Enrico Antonini (Bassano del Grappa)

Camisano-Bassano - Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto Assistenti: Mateo Sadikaj (Mestre) e Elia Betello (San Donà di Piave)

Robeganese Fulgor Salzano-Giorgione - Arbitro: Andrea Venturato di Bassano del Grappa Assistenti: Boris Popovic (Padova) e Marco Fontana (Schio)

San Giorgio in Bosco-Arcella - Arbitro: Fabio Limonta di Lecco Assistenti: Davide Carraretto (Treviso) e Gerardo Graziano (Vicenza)

Scardovari-United Borgoricco Campetra - Arbitro: Luka Meta di Vicenza Assistenti: Marco Bonello (Este) e Mihai Irimca (Rovigo