Eccellenza, girone B: gli arbitri della sesta giornata

Due super derby padovani e lo scontro di cartello del girone. Questo ci racconterà la sesta giornata del campionato Eccellenza girone B. Arcella-Albignasego è un duello d'alta quota, mentre Pozzonovo-Abano è molto più di un derby per ambo le compagini. Bassano-Giorgione è match da categorie superiori e promette spettacolo e gol, insieme a Calvi Noale-Camisano, altro super big match di giornata. Potrebbe approfittare di tutti questi grandi incontri lo United Borgoricco Campetra contro la Godigese in casa. Completano il turno Academy Plateola-Scardovari e Robeganese Fulgor Salzano-San Giorgio in Bosco.

Ecco tutte le disegnazioni arbitrali di questo turno:

Academy Plateola-Scardovari - Arbitro: Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1 Assistenti: Nicola Facci (Bassano del Grappa) e Mihail Moraitis (Treviso)

Arcella-Albignasego - Arbitro: Gabriele Iurino di Venosa Assistenti: Pietro Fortugno (Mestre) e Alex Scaldaferro (Vicenza)

Bassano-Giorgione - Arbitro: Gaetano Alessio Bonasera di Enna Assistenti: Tommaso Fregonese (San Donà di Piave) eGreta Pasquesi (Rovigo)

Calvi Noale-Camisano - Arbitro: Alessandro Dallaga'? di Rovigo? Assistenti: Salvatore Sava (Padova) e Andrea Bianchin (Treviso)

Pozzonovo-Abano - Arbitro: Ousseynou Sy di Verona Assistenti: Davide Marai (Verona) e Leo Posteraro (Verona)

Robeganese Fulgor Salzano-San Giorgio in Bosco - Arbitro: Mattia Rossini di Vicenza Assistenti: Luca Zanin (Vicenza) e Andrea Forzan (Castelfranco Veneto)

United Borgoricco Campetra-Godigese - Arbitro: Paolo Zantedeschi di Verona Assistenti: Pietro Nicoletti (Mestre) e Lisa Turchetto (Mestre)