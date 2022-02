Eccellenza, girone B: peccato Albignasego, Godigese avanti a fatica

Al termine di una gara tiratissima e sempre in bilico, la Godigese raggiunge il terzo posto in classifica, in coabitazione con il Borgoricco Campetra, uscito sconfitto dalla trasferta di Calvi Noale. Onore alle armi per l'Albignasego di mister Antonelli, squadra condannata dagli episodi e da un metro arbitrale bislacco in alcune decisioni topiche. DI certo con questa coesione e spirito di gruppo, la permanenza in categoria è possibile, anche se dietro lo Scardovari dato per spacciato da tanti è tornato in auge con due vittorie consecutive.

LA CRONACA

Nel primo tempo, poche emozioni e tanto equilibrio, come ampiamente previsto. Ghion si affaccia pericoloso dalle parti di Bala al 15', ma il numero dell'Albignasego è reattivo e para bene. Reattiva anche la difesa della Godigese al 45' su Arma pronto a battere in rete, nell'unica occasione di marca ospite della prima frazione. Mister Molinari, tecnico della Godigese, all'intervallo opera un ribaltone in piena regola e cambia quattro giocatori. La mini rivoluzione è fruttuosa per i trevigiani e al 48' ecco il gol decisivo della partita. Pallone perso in mezzo al campo dai granata Oudahab fa il vuoto e assiste Cendron che deve solo appoggiare facilmente in porta. Cecconello e compagni sbandano, complice anche l'espulsione di Di Lalla al 60'. In precedenza, al 57', la Godigese spreca un rigore con Oudahab, con Bala che si esalta e neutralizza in scioltezza. Nonostante l'inferiorità numerica il match resta in bilico. All'88' è Rizzi ad accomodarsi fuori prima del tempo e in pieno recupero l'Albignasego ha l'occasione per pareggiare con Arma, ma Pellanda è un muro invalicabile. Resta il rammarico, ma Antonell può trarre indicazioni utili anche da questa trasferta amara. La strada imboccata è quella giusta.

Ecco il tabellino della gara di Castello di Godego:

GODIGESE: Pellanda, Simonetto (1’ st Baggio R.), Pilotto, Donà, Rizzi, Bordignon (1’ st Shukolli), Ghion (1’ st Antonello M.), De Stefani, Cendron, Oudahab (26’ st Montagner), Franchetti (1’ st Sanavia). A disp. Fior, Parolin, Baggio A., Munarini. All. Molinari

ALBIGNASEGO: Bala, Scarin (28’ st Gomiero), Salvatore, Nacciarriti, Cecconello, Mbida, Scevola (9’ st Matterazzo), Maniero, Arma, Boccolo, Di Lalla. A disp. Allaj, Pupa, Cecchele, Serramondi, Greggio, Rosa, Saorin. All. Antonello

Arbitro: Sy di Verona

Rete: 48' Cendron

Espulsi: 60' Di Lalla per fallo pericoloso, 88' Rizzi per doppia ammonizione

Ammonniti Ghion, Shukolli, Oudahab, Pilotto, Mbida e Maniero