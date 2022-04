Eccellenza, girone B: l'Arcella resta secondo, piegata la Godigese

Una settimana piena di buone notizie per l’Arcella. Prima il punto di penalizzazione tolto dal giudice sportivo nella giornata di mercoledì, il secondo posto in solitaria e oggi la vittoria a Castello di Godego contro la Godigese. 1-0 per i padovani, capaci di resistere alla pressione trevigiana e di colpire nel momento più opportuno del match. La seconda piazza rimane in cassaforte, anche se il vantaggio sulla mai doma United Borgoricco Campetra - vittoriosa 4 a 2 sul Bassano - è sempre di un solo punticino. E l'ultima giornata c'è lo scontro diretto proprio a Borgoricco.

LA CRONACA

Nel primo tempo è una gara di scacchi, con Munarini al 15' a ravvivare un po' l'atmosfera, con un colpo di testa a lato e Cherif che si fa ipnotizzare da Pellanda al 36'. Nella ripresa la musica sembra cambiare al 47' con Cendron, ma Berto salva il risultato. L'Arcella cuce il suo gioco a suo modo e il 69' trova la rete vittoria. Cherif va in profondità su Calgaro, che dopo essersi visto respinto il primo tiro da Pellanda, inventa sulla ribattuta un pallonetto che fa esplodere di gioia il pubblico ospite. Nel finale è una corrida, nella quale Berto si esalta all'84' e Bressan ha il pallone del raddoppio, sprecando tutto sul fondo. Tre punti di platino, il secondo posto è ancora affare dei bianconeri di mister Tentoni.