Eccellenza, girone B: la United Borgoricco Campetra all'ultimo respiro, espugnato il campo della Godigese

Vittoria dal peso specifico inestimabile per la United Borgoricco Campetra in quel di Castello di Godego contro la Godigese. 1 a 0 grazie alla rete di Tescaro all'85', che regala agli uomini di mister Bertan prospettive di altissima classifica molto intriganti: -4 dal Giorgione, -3 dall'Arcella. Per i trevigiani, addio definitivo alle zone di vertice della graduatoria.

LA CRONACA

Nella prima frazione c'è tanto equilibrio, con gli ospiti particolarmente ficcanti in almeno tre occasioni con Fantinato, Cappella e Tescaro. Tra la scarsa mira e i salvataggi della difesa locale, il risultato non si sblocca. Nella ripresa la gara resta sul filo dell'equilibrio, con una Godigese nettamente preferibile sul piano della manovra per larghi tratti. Eppure la rete arriva per i Bertan boys. Siamo all'85' e la connection Fiorese-Cappella cucina la rete della vittoria per l'accorrente Tescaro, che non si fa pregare ed infila Pellanda. Nel post gara mister Bertan è raggiante, ma con i piedi ben piantati per terra: "È stata una partita veramente tosta, che abbiamo affrontato bene disputando un primo tempo perfetto. Mi ha fatto piacere rivedere, a tratti, quell’intensità che è sempre stata il nostro marchio di fabbrica. Abbiamo tenuto alto i ritmi creando diverse occasioni importanti, spesso purtroppo sbagliando l’ultimo passaggio. La ripresa è stata più equilibrata fino alla bellissima ripartenza che ci ha portato al gol, premiando i nostri sforzi per cercare la vittoria fino in fondo. La sentivamo tanto, specie dopo l’immeritata sconfitta dell’andata: i risultati degli altri campi hanno dato ulteriore energia ed entusiasmo, ora pensiamo ad affrontare i prossimi impegni. Abano, San Giorgio in Bosco e Robeganese saranno partite difficilissime, perché incontreremo squadre che devono salvarsi e hanno assoluto bisogno di punti. I ragazzi stanno bene, la rosa è quasi tutta recuperata: sta tornando ad allenarsi anche Sbrissa dopo l’infortunio alla caviglia. Avanti tutta: pensiamo a fare un’altra bella settimana di lavoro e ad allungare ulteriormente la striscia positiva."



Di seguito il tabellino della gara di Castello di Godego:



GODIGESE: Pellanda, Antonello, Pilotto, Donà, Rizzi, Riccardo Baggio, Bedin, De Stefani (1’ s.t. Montagner), Cendron (13’ s.t. Munarini), Simonetto (39’ s.t. Franchetti), Bordignon (27’ p.t. Oudahab). A disp. Daffrè, Ghion, Shukolli, Alberto Baggio. All. Federico Molinari

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Molin (32’ s.t. Agostini), Fantinato (27’ s.t. Fiorese), Scappin, Zantomasi, Tescaro, Volpato (32’ s.t. Vasic), Cappella, Tessaro, Zurlo (18’ s.t. Regazzo). A disp. Niero, Donè, Poncia, Marangoni, Bruscaglin. All. Alessandro Bertan

ARBITRO: Orlandi di Siracusa



RETE: 85' Tescaro

Ammoniti Donà, Simonetto, Zurlo e Scappin

Recuperi: 2’ e 4’.