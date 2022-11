Eccellenza, girone B: Godigese al top, United Borgoricco Campetra ancora sconfitta

Passo falso pesante per i rossobiancoblu, che non approfittano del pareggio della capolista Treviso (ora distante sette lunghezze) e scivolano al quinto posto del girone «B» di Eccellenza, agganciati dal Liapiave e scavalcati in un colpo solo dal terzetto Calvi Noale-Sandonà-Portomansuè.

E pensare che la serata era iniziata bene, con il vantaggio padovano firmato Vasic al 10’. Un minuto dopo i padroni di casa trovano il pareggio con Abdoul Aziz Barra, mentre il sorpasso arriva al 20' con Abdoul Aziz Meitè.

La squadra di Bertan sfiora il pareggio con una clamorosa occasione di Matteo Sartori salvata sulla linea dal provvidenziale intervento della retroguardia trevigiana.

Nella ripresa l’inerzia non cambia, con gli ospiti a caricare a testa bassa e mancare di un soffio il bersaglio grosso con una legnata di Alessandro Tescaro disinnescata da un super riflesso di Gianluca Gottin e con una capocciata del bomber Edoardo Cappella nuovamente salvata sulla linea.

La Godigese chiude i conti al 75’ con la doppietta personale di Barra.



Questo il tabellino della gara nel trevigiano:



GODIGESE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 3-1

GODIGESE: Gottin, Dell’Andrea (32’ s.t. Simonetto), Pilotto, Burraci, Rizzi, Baggio, Bedin, Barra, Meitè (37’ s.t. Stangaciu), Garbuio (18’ s.t. Oudahab), Donà. A disp. Cherubin, Pasinato, Fornaseri, Michele Antonello, Shukolli, Duravia. All. Federico Molinari.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi (22’ s.t. Marangoni), Galliot, Fighera (22’ s.t. Torregrossa), Scappin, Gianmarco Antonello, Sartori (34’ s.t. Sessi), Vasic, Cappella, Chinellato (29’ s.t. Volpato), Tescaro (32’ s.t. Barichello). A disp. Niero, Cren, Scapolan, Dussin. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Liviero di Vicenza.



10’ p.t. Vasic, 11’ p.t. e 30’ s.t. Barra, 20’ p.t. Meitè.Spettatori 150 circa. Ammoniti Bedin, Barra, mister Molinari, Scappin e Gianmarco Antonello. Recuperi: 1’ e 4’.