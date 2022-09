Eccellenza, girone B: harakiri Arcella, il Sandonà rimonta e vince

Appuntamento con la vittoria rimandato per l'Arcella di mister Fonti, capace di farsi rimontare per 4 a 3 in casa dal Sandonà di Zanon. I rimpianti si sprecano per Fonti, capaci di segnare tre reti in 28 minuti, ma poi incapaci di resistere alla reazione del Sandonà. Sicuramente qualcosa da regolare difensivamente c'è nell'Arcella, ma prima ancora che la tattica, sorprende la debolezza mentale della squadra di Fonti, completamente in bambola ad inizio ripresa, il momento decisivo di questa sfida. L'Arcella resta fermo a 0 punti in classifica, un vero peccato viste le premesse di inizio sfida.

LA CRONACA

L'Arcella, rispetto a sette giorni fa a Caorle, dimostra di avere appreso la lezione e alle prime due occasioni passa. All'8' corner di Danielli e Trevisan di testa, sul primo palo, trova la deviazione vincente. Trascorrono appena sette minuti e Fortunato perde un pallone sanguinoso sulla trequarti e Vecchiato al limite inventa un tiro a giro a mezza altezza che bacia il palo e si deposita alle spalle di Bavena. Nel mezzo il Sandonà comunque aveva creato gioco, in particolare con Zorzetto, il suo uomo migliore. La punizione nel sette di Fortunato, a metà del tempo, fa capire che per l'Arcella non sarà un pomeriggio facile. Gli inserimenti da dietro di Manente e Scroccaro, oltre al costante movimento di Zorzetto e Carli su tutto il fronte d'attacco, non forniscono punti di riferimento alla fase difensiva dell'Arcella. Mangieri, la grande acquisizione dell'estate dell'Arcella, si divora il gol del 3 a 1 da pochi passi al 24', ma cinque minuti dopo si fa perdonare con un diagonale rasoterra di pregevole fattura, dopo una bella ripartenza di Rossi. Lo spostamento di Pistolato davanti alla difesa, al posto dello spaesato Danielli, è benefico per l'Arcella, che trova maggiore fisicità nella zona nevralgica del gioco. Ne trae giovamento anche Rossi sul centrosinistra, che non trova il poker al 37' per questione di centimetri, dopo un bel assist di Trevisan. Il Sandonà nel suo momento peggiore trova ancora la via del gol al 40'. Boscaro e Berto hanno un momento di incertezza e Carli ringrazia, con un preciso destro, accorciando nuovamente le distanze. La gara è vivace e anche sul finire del tempo regala la traversa di Fortunato, ancora su punizione, per far capire che i venziani sono dentro la partita.

Sempre da calcio di punizione, in avvio di ripresa, Fortunato trova il pareggio. Mangieri risponde cercando l'eurogol, ma il Sandonà è uscito dagli spogliatoi affamato e con Uliari trova il sorpasso, al termine di un'azione insistita da calcio d'angolo. L'Arcella si accende quando ha la palla Mangieri. L'italo argentino si trova talvolta a predicare nel deserto, non supportato Trevisan e Vecchiato. Il finale è qualche assalto disordinato dell'Arcella, con i veneziani che potrebbero arrotondare il risultato. Non si sposta nulla. Il Sandonà passa contro l'Arcella. Per mister Fonti ancora tanto da lavorare per trovare l'amalgama giusta nei suoi.

Questo il tabellino della gara

ARCELLA-SANDONÀ 3-4

PRIMO TEMPO 3-2

MARCATORI al 8' p.t Trevisan (A), al 15' p.t Vecchiato (A), al 22' p.t. Fortunato (S), al 29' p.t. Mangieri (A), al 40' p.t. Carli (S); al 5' s.t. Fortunato (S), al 10' s.t. Uliari (S)

ARCELLA (4-3-1-2) Berto 6; Toso 5,5, Boscaro 5 (dal 38' s.t. Shaholli sv), Varnier 6, Tagliapietra 5,5 (dal 34' s.t. Livor s.v.); Pistolato 5,5, Danielli 5,5 (dal 7' s.t. Bettonte 6), L.Rossi 6,5 (dal 29' s.t. Stangherlin 5,5); Vecchiato 6 (dal 40' s.t. Volpara s.v.); Trevisan 6, Mangieri 6,5

PANCHINA T.Rossi, Maritan, Lovato, Beato

ALLENATORE G.Fonti

SANDONÀ (3-5-2) Bavena 6; Donadello 5,5, Abcha 5,5, Uliari 6; Momenté 4,5 (dal 31' p.t. Craciun 7), Manente 7,5, Fortunato 7,5, Scroccaro 6,5 (dal 30' s.t. Livotto s.v.), Guizzini 6,5 (dal 49' s.t. Tognin s.v.); Zorzetto 7 (dal 41' s.t. Gashi s.v.), Carli (dal 25' s.t. Bossi 6)

PANCHINA Piccolo, Germati, Railean, Tognin, Gashi, Susanna

ALLENATORE D.Zanon

ARBITRO Nannalli di Valdagno 7

ASSISTENTI Lorenzon 6-Yu 6

AMMONITI Rossi (A), Danielli (A), Varnier (A) per gioco scorretto; Gashi (S) per comportamento non regolamentare

NOTE spettatori 150. Tiri in porta 5-12 (con una traversa). Tiri fuori 5-7. In fuorigioco 3-2. Angoli 8-6. Recuperi: p.t. 1', s.t. 5'