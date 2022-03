Eccellenza, girone B: Hicham Arma (Albignasego) "Ce la faremo a salvarci"

5 gol in 6 partite, l'ennesimo Man of The Match portato a casa, ma soprattutto un reparto avanzato completamente rinvigorito dal suo arrivo. Inevitabili le dichiarazioni del post gara di Hicham Arma, l'attaccante sensazione di questo girone di ritorno dell'Albignasego:

"Negli ultimi due anni Luis Spadetto mi ha aiutato a cambiare prima fisicamente e poi mentalmente. La mia carriera comincia oggi e in questi due anni di Covid ho approfittato per allenarmi duro e tanto individualmente. Anche in modo molto intenso. Ringrazio anche il Presidente Cristiano Cecconello per la fiducia e che i fornisce tutto quello di cui ho bisogno. Poi c'è mister Antonelli che mi ha voluto fortemente ad Albignasego nel mercato di dicembre. Lo ringrazio perché sta tirando fuori tante qualità di cui non ero nemmeno io a conoscenza. Adesso i risultati si iniziano a vedere. L'obiettivo è fare sempre meglio, questo è solo un punto di partenza. La salvezza è a portata di mano. Sin da quando sono sbarcato qui, abbiamo sempre lavorato duramente. Siamo convinti che possiamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ci sono state anche gare in cui siamo stati sfortunati, ma noi ci crediamo fino in fondo. Siamo sicuri che alla fine ce la faremo. Quando scendo in campo contano i tre punti sempre. Mi piace prenderli sul campo, di certo non li butto via quest'oggi. Vedo tante buone cose per me in futuro. Ho un obiettivo, che non è più un sogno: voglio arrivare il più in alto possibile."