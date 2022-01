Eccellenza, girone B: i migliori marcatori delle padovane dopo 13 giornate

Nel campionato Eccellenza girone B non è ancora chiaro chi sarà il re dei bomber. Di certo i giocatori delle padovane stanno facendo di tutto per spodestare Gashi del Giorgione, in testa con i suoi otto centri.

Tra i più prolifici ecco Andrea Simoni del San Giorgio in Bosco, penultimo in classifica, con 7 reti, di cui tre all'Albignasego. Seguono a ruota Guido Cortella del Pozzonovo ed Edoardo Cappella del Borgoricco Campetra con 6. Il tridente meravigliao dell'Arcella composto da Calgaro, Rampazzo e Vecchiato hanno timbrato il cartellino 5 volte ciascuno in queste gare, mentre sempre appena uno scalino sotto ecco Oleg Turea dell'Arcella con 4.

Ecco il riepilogo dei top bomber delle squadre padovane dell'Eccellenza girone B: