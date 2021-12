Eccellenza, girone B: i risultati della 12°giornata

Dodicesima giornata del campionato Eccellenza girone B con altri tre derby padovani in vetrina. L'Arcella pareggia in casa contro il Borgoricco in inferiorità numerica per quasi un tempo intero, al termine di una gara tiratissima. La sorpresa di giornata, arriva dalle parti di Albignasego, con la vittoria dell'Abano di Biasioli, mentre solo pareggio tra Academy Plateola e Pozzonovo. Ringrazia il Giorgione che accorcia verso la testa della classifica, grazie alle 3 reti a Scardovari, mentre proseguono le rincorse del Bassano, poker di reti al San Giorgio in Bosco, e del Calvi Noale, vittorioso nel derby contro la Robeganese. Altro pareggio senza reti tra Camisano e Godigese.

Ecco tutti i risultati della 12°giornata con i marcatori:

Academy Plateola-Pozzonovo 1-1 (Leggi qui la cronaca del match)

Albignasego-Abano 1-2 (Leggi qui la cronaca del match)

Arcella-United Borgoricco Campetra 0-0 (Leggi qui la cronaca del match e le parole di mister Tentoni, coach Bertan e del Ds Fautelli)

Bassano-San Giorgio in Bosco 4-1

Calvi Noale-Robeganese Fulgor Salzano 2-0

Camisano-Godigese 0-0

Scardovari-Giorgione 0-3