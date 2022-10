Eccellenza, girone B: i risultati della 5°giornata

Nel raggruppamento B, ottimo pari della Piovese in casa del Liapiave, continua la marcia del Treviso a punteggio pieno. In caduta libera l'Arcella, alla sesta sconfitta di fila, mentre il big match tra Calvi Noale e United Borgoricco Campetra finisce in parità