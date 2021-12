Eccellenza, girone B: i top team padovani del 2021

Sono sette le squadre padovane impegnate nel girone B del campionato. Andiamo a vedere i top di questi primi mesi stagionali:

TOP

Arcella: Prima in classifica, con la migliore difesa del raggruppamento (8) e il secondo miglior attacco (25). Ma non è da questi semplici numeri che si capiscela grandezza del lavoro svolto in questa prima parte di stagione da mister Tentoni e il Ds Ceccato. I bianconeri si candidano a lottare per la salita in serie D grazie ad una programmazione impeccabile e un roster di qualità importante per la categoria. Troppo facile citare i vari Calgaro, Rampazzo, Turea, Boscaro, gli eterni Ballarin e Cvetkovic, bensì è da elogiare il lavoro certosino del tecnico Tentoni nel saper mixare grandi nomi per la categoria a giovanissimi che stanno dimostrando tutto il loro valore. È il caso di Vecchiato, jolly offensivo classe 2002 in grado di fare la differenza quando viene chiamato in causa con già 5 reti all'attivo, oppure di Bressan, carta d'identita segnante gennaio 2003, senza dimenticare i più esperti Pistolato, Paccagnella e Carraro, rispettivamente due 2000 e il terzo 2001. La lotta per il primo posto sarà serrata con il Giorgione, ma i bianconeri del quartiere più multietnico di Padova non hanno paura di nulla, perché il bello inizia proprio adesso. La ripartenza in campionato sarà solo per coraggiosi: Bassano e Pozzonovo, una dietro l'altra, giusto per capire l'aria che tira nella Silicon Valley di Padova. Intanto la cima della classifica è più che meritata.

United Borgoricco Campetra: La vera sorpresa del girone. Straordinario, al dir poco, il lavoro di mister Bertan che sta portando in altissimo una società in grado di pianificare al meglio ogni passo in questi anni di pandemia. Il blocco dei 1999, che forma l'ossatura della rosa, è di grande qualità e rappresenta un esempio di lungimiranza e strategia da copiare anche in piazze più blasonate. Il Borgoricco Campetra subisce poco e segna il giusto. Cappella in avanti è una sentenza, mentre in mezzo al campo Volpato è probabilmente il centrocampista più completo e dotato dell'intero girone. Non male per un classe 2001 inspiegabilmente scartato dalle giovanili del Cittadella alle porte della prima squadra. Se la fase difensiva dei biancorossoblu tiene, nessun sogno è precluso. Sinora la stagione è da 9 in pagella pieno. Cosa manca per il 10? Al lettore la facile risposta!