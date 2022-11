Eccellenza, girone B: il derby è dell'Arcella, Piovese ancora ko

Arcella gode, Piovese nella depressione. Nell'anticipo della dodicesima giornata del campionato Eccellenza girone B, arriva la prima vittoria esterna della stagione arriva della squadra di Fonti con un netto 3 a 1 al Vallini di Piove di Sacco. Per la prima volta in stagione, l'Arcella centra il secondo successo di fila e soprattutto si avvicina alla zona sicurezza, andando a soli tre punti dallo Spinea al momento fuori dalla zona playout. Che dire sulla Piovese? Ottolitri non ha dato la scossa sperata ed oggi ha schierato una formazione al dir poco cervellotica, con Pavanello addirittura terzino sinistro. Per la squadra del presidente Bertani c'è tanto da riflettere, a partire dall'approccio alla gara dei suoi. 57 secondi e l'Arcella è avanti. Zavan crossa dalla destra e Rossi in area di rigore stoppa e insacca, con la difesa della Piovese imbabolata. Degan chiama la carica, l'Arcella cerca il raddoppio. Pavanello salva il raddippio già fatto su Rossi, mentre Bortolotto e Sartori vanno vicinissimi al pari. Nella ripresa c'è subito il pari dei padroni di casa con il rigore realizzato da Bortolotto al 54'. Anche se la carta d'identità segna 41 anni, il numero 10 della Piovese continua a dispensare magia sul terreno di gioco e soprattutto reti. Sono già 6 dall'inizio della stagione. L'Arcella non accusa il colpo e quattro minuti dopo mette nuovamente la freccia con Pistolato, leader di questa new wave arcelliana. Con il vantaggio acquisito, gli uomini di Fonti vengono salvati da Berto al 61' e trovano il tris al 30' con Mangieri su calcio di punizione. L’Arcella porta a casa tre punti di platino, a Piove di Sacco ancora una lunga settimana di passione attende Ottolitri.

Questo il tabellino della gara del Vallini:

PIOVESE-ARCELLA 1-3



PIOVESE: Mancin, Voltan, Pavanello, Pagan (14′ st Giuliato), Sartori, Caso, Degan, Pasetto, Menegazzo (43′ st Penzo), Bortolotto, Bruscaglin. A disposizione: Padoan, Zonta, Brugnolo, Hatimi, Rigoni, Tommasi, Omar. Allenatore: Ottolitri



ARCELLA: Berto, Toso, Maritan, Tagliapietra, Pistolato, Lovato, Vidor, Zavan (20′ st Danielli), Sartore (31′ st Teodoro), Mangieri (41′ st Stangherlin), L. Rossi (50′ st Bettonte). A disposizione: T. Rossi, Boscaro, Varnier, Salvatore, Menato. Allenatore: Fonti



Arbitro: Salerno di Catania



Reti: 1′ pt L. Rossi; 9′ st rigore Bortolotto, 13′ st Pistolato, 30′ st Mangieri



Note: ammoniti Tagliapietra, Maritan, Zavan, Caso, Pasetto, Pistolato e Penzo. Calci d’angolo 11-2. Recupero 0′ e 5′. Spettatori 300 circa.

La classifica aggiornata: Classifica: Treviso 29, Calvi Noale 26, Portomansué 26, Sandonà 26, United Borgoricco Campetra 25, Liapiave 23, Opitergina 22, Godigese 21, Caorle 17, Giorgione 17, Carenipievegina 17, Spinea 16, Vittorio Falmec 16, Limana Cavarzano 15, Istrana 14, Liventina 14, Arcella 13, Piovese 8, Robeganese 5