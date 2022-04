Eccellenza, girone B: il duello per il secondo posto tra United Borgoricco Campetra ed Arcella

Domenica il gran finale della regular season del girone B del campionato Eccellenza. E se nella zona salvezza i giochi sono ancora tutti da definire, in alto, al netto del primo posto matematico del Giorgione, ecco il duello più appassionante del 2022: quello tra United Borgoricco Campetra ed Arcella. Partiamo da quest'ultimi, che nel girone di ritorno hanno sprecato una situazione in classifica molto favorevole e ora si ritrovano ad inseguire i rossobiancoblu di mister Bertan, vera mina vagante del raggruppamento durante tutta la stagione. 49 punti per la United Borgoricco Campetra, 48 per l'Arcella e domenica lo scontro diretto proprio in casa dei Bertan boys. Ecco le parole del tecnico della United Borgoricco Campetra:

"Sabato è stata una partita vera, maschia e spigolosa. Il Pozzonovo ha lottato su ogni pallone, soprattutto nel primo tempo. Dopo il loro vantaggio siamo stati bravi e fortunati a trovare subito il pareggio: nella ripresa abbiamo legittimato la vittoria, dimostrando ancora una volta di essere una squadra viva e tosta. Domenica ci giocheremo tutto nello scontro diretto: per noi è una grandissima soddisfazione e lo reputo il giusto premio per la stagione di questi ragazzi, che dagli addetti ai lavori non sono mai stati considerati. Con l’Arcella sarà una finale e allo stadio ci sarà sicuramente tanto pubblico. È una di quelle partite che ti fanno crescere e maturare: noi siamo molto giovani, incontreremo una compagine esperta e costruita per vincere. Loro hanno fisicità e tecnica, con giocatori fortissimi in ogni reparto. Ce la giocheremo fino in fondo."