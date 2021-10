Eccellenza, girone B: il Pozzonovo sbanca Albignasego

La settimana perfetta del Pozzonovo è servita. Dopo il pareggio di Scardovari e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, ecco i tre punti sul campo dell'Albignasego, reduci quest'ultimi dalla vittoria in trasferta contro il Bassano nel precedente turno di campionato. Nella quinta giornata di campionato, invece, ad avere la meglio sono i ragazzi di Cavazzana, capaci di portare in porto un match molto sgorbutico, ostico, dove lo spettacolo ha latitato per larghi tratti.

La Cronaca

Brutta gara come scritto sopra. Succede tutto nel primo tempo. Al 20' Cortella silureggia con il mancino, Daffrè respinge come può e sul pallone vagante ecco spuntare Degan, che ribadisce in porta. A questo punto il Pozzonovo si difende con ordine e concede pochi spazi. Nella ripresa qualche sussulto dell'Albignasego con Rosa, ma le sue occasioni sono preda dell'attenta difesa dei biancoblu. Un successo molto importante per il Pozzonovo, che sale a quota sette punti e come riconosce sulla pagina ufficiale Facebook del club della bassa, il capitano Andrea Di Bari, "È una vittoria che ci voleva, per darci ulteriore slancio e per dare continuità all’ottima prova in Coppa Italia. La classifica inizia piano piano a delinearsi e dobbiamo farci trovare pronti. Ora testa a domenica, perché con l’Abano sarà un’altra partita da non sbagliare"

Il tabellino della gara:

ALBIGNASEGO: Daffrè, Casati (23’ s.t. Nacciariti), Manuel Cecconello, Mbida, Zanta (7’ s.t. Niero), Matterazzo, Scevola, Baccolo (4’ s.t. Veronese), Di Lalla (23’ s.t. Matta), Rosa (41’ s.t. Greggio), Mattia Cecconello. A disp. Gobbo, Pezzato, Serramondi. All. Raffaele Barra.

POZZONOVO: Schiavon, Dario, Et Tahiry, Di Bari, Benucci, Artuso, Degan (36’ s.t. Badiello), Gherardo, Gallo (41’ s.t. Costantin), Pavan (32’ s.t. Marzola), Cortella (24’ s.t. Birolo). A disp. Xhani, Businarolo, Boscain, Franchin, Cazzadore. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Scicolone di San Donà di Piave.

RETE: 23’ p.t. Degan.

Ammoniti Casati e Mattia Cecconello. Recuperi: 2’ e 4’.