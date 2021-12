Eccellenza, girone B: impresa Borgoricco Campetra, Pozzonovo ko

"Ma l'impresa eccezionale, dammi retta è essere normale" cantava Lucio Dalla nel 1977 in "Disperato Erotico Stomp", ma per questo Borgoricco Campetra non c'è più nulla di normale da scrivere, dopo i tre punti conquistati al 90' nell'undicesima giornata del campionato Eccellenza girone B contro il Pozzonovo. Una vittoria pesante come l'oro, la quarta consecutiva, che vale l'aggancio al Giorgione al secondo posto e permette ai Bertan Boys di avvicinarsi nel migliore dei modi. alla sfida di domenica contro l'Arcella capolista.

LA CRONACA

Derby combattuto su ogni pallone, con il Borgoricco Campetra vicino già nel primo tempo due volte al vantaggio. Sbrissa e Cappella fanno gridare al gol il pubblico di casa. Questione di centimetri e di riflessi sontuosi di Schiavon. Nella ripresa arriva il gol che non ti aspetti. Et Tahiry con la fionda batte l'incolpevole Niero. Cortella ha tra i piedi il colpo del ko, ma Niero è provvidenziale e salva. Gol sbagliato, gol subito, un grande classico di questo sport. Fiorese, appena entrato, tramuta in rete con un grande colpo di testa il cross di Zurlo. Il pareggio sembra il risultato più giusto, ma la fortuna bisogna anche andarsela a conquistare ed ecco Cappella, al 90', con il sinistro a fare esplodere di gioia il campo di Borgoricco. Un gol che vale il momentaneo secondo posto in classifica.

Ecco il tabellino della gara odierna:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Agostini (21’ s.t. Fiorese), Regazzo, Sbrissa (29’ s.t. Tessaro), Scappin, Zantomasi, Vasic (21’ s.t. Fantinato), Volpato, Cappella, Scapolan (21’ s.t. Bruscaglin), Zurlo (46’ s.t. Marangoni). A disp. Favarin, Nonnato, Poncia. All. Alessandro Bertan.

POZZONOVO: Schiavon, Dario, Et Tahiry, Di Bari, Benucci (36’ p.t. Badiello), Artuso, Degan, Boscain (36’ s.t. Franchin), Cazzadore, Gallo (21’ s.t. Pavan), Cortella. A disp. Xhani, Businarolo, Gherardo, Thompson, Birolo. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Cerea di Bergamo.

RETI: 15’ s.t. Et Tahiry, 23’ s.t. Fiorese, 45’ s.t. Cappella.

Ammoniti Zurlo, Dario, Benucci e Cortella.

Recuperi: 1’ e 4’.