Eccellenza, girone B: buona la prima per la United Borgoricco Campetra

Vittoria pesante per la United Borgoricco Campetra nella prima giornata di campionato Eccellenza girone B. Gli uomini di Bertan furoreggiano nella prima frazione e gestiscono nella ripresa. Protagonisti i soliti noti: Cappella e Tescaro, anche se ad aprire la contesa è Torregrossa. Bertan ha organizzato la solita squadra quadrata e compatta, con picchi qualitativi elevatissimi espressi dal realizzatore della prima rete e dell'espertissimo Chinellato. Il raddoppio di Cappella è una piacevole consuetudine a queste latitudini, così come le serpentine di Tescaro che terminano in rete, in occasione del terzo gol.

Sembra finita, ma in avvio di ripresa l’Istrana accorcia le distanze con un guizzo del giovane Samuele Lafuenti.

«I ragazzi hanno fatto una grande gara – l’analisi a caldo del direttore sportivo Luigi Fautelli – Nel primo tempo siamo stati devastanti, con i tre davanti che hanno davvero fatto la differenza. Nella ripresa l’Istrana ha trovato subito l’1-3 e la partita si poteva riaprire: il rigore parato da Papagno ci ha permesso di conservare il doppio vantaggio e da lì in poi non abbiamo più rischiato, mancando più volte il quarto gol. Bene così, ora testa alla Coppa».

Questo il tabellino della sfida:

ISTRANA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-3

ISTRANA: Rigo, Campanella, Rigato (40’ s.t. Gasparini), Facioni, Furlanetto, Nobile (32’ s.t. Frassetto), Zanin, Doria, Cendron (22’ s.t. Mazzocato), Vettoretto, Lafuenti (39’ s.t. Mason). A disp. Gobbo, Bance, Zampieri, Bertin, Bardi. All. Enrico Bonaldo.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo, Dal Toso (11’ s.t. Sessi), Marangoni (37’ s.t. Fighera), Scappin, Antonello, Torregrossa (18’ s.t. Girardi), Vasic (16’ s.t. Volpato), Cappella, Chinellato, Tescaro (33’ s.t. Barichello). A disp. Niero, Zantomasi, Cren, Ferro. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Zaccheria di Legnago.

RETI: 11’ p.t. Torregrossa, 19’ p.t. Cappella, 38’ p.t. Tescaro, 9’ s.t. Lafuenti.

NOTE: Spettatori 180 circa. Ammoniti Vettoretto, Cendron, Lafuenti, Torregrossa, Vasic, Antonello e Dal Toso. Recuperi: 1’ e 4’.