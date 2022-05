Eccellenza, girone B: Jean Mbida (Albignasego) "Salvezza traguardo importante"

Con Manuel Cecconello è stato l'anima della difesa dell'Albignasego. Jean Mbida ha dimostrato in tutta questa stagione doti di leadership incredibili nello scacchiere tattico di mister Antonelli. Centrocampista prestato alla difesa, ha dato alla retroguardia granata solidità e grande coesione. Una diga per tanti, soprattutto nel girone di ritorno. Un vero capitano, capace di condurre alla salvezza i suoi a base di urla, contrasti e soprattutto passaggi puliti per i suoi compagni. Ecco le sue dichiarazioni, alla festa salvezza dell'Albignasego, in esclusiva per Padova Oggi:

"Si respira un'aria diversa. Ci siamo liberati di un macigno. Questa squadra è giovane e tanti non si sono mai trovati con il pallone che scotta, in gare da dentro o fuori per salvarsi. Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni per la dedizione al lavoro. E poi un plauso per mister Antonelli, un vero valore aggiunto per noi. Soprattutto a livello psicologico. Abbiamo lavorato bene con lui. Alla fine sono soddisfatto della stagione dell'Albignasego. Conquistare la salvezza all'ultima giornata è un'emozione ancora più grande. Nel momento in cui è arrivato Antonelli le cose sono cambiate radicalmente. Prima eravamo fisicamente scarichi e poi abbiamo iniziato a stare bene. Siamo stati molto altalenanti quest'anno. Quando ho capito che ci saremo salvati? Sicuramente dopoo la vittoria con il Giorgione o l'Arcella, ma non dimentico la sconfitta di misura con la United Borgoricco Campetra. Abbiamo messo sotto le prime tre della classe e ci ha rinfrancato. Poi ci sono stati i blackout con Camisano, Pozzonovo o Scardovari, abbastanza inspiegabili. In questo momento non posso fare un nome su chi è stato decisivo, certamente gli uomini di maggiore esperienza come il sottoscritto, Baccolo, Arma, Manuel Cecconello, abbiamo preso per mano i giovani e li abbiamo condotti alla salvezza. Abbiamo dato l'esempio e questo è servito per salvarci. Poi anche le nostre qualità e quelle del mister hanno fatto il proprio dovere. Il futuro? Sono il capitano della squadra e la mia volontà è restare qui anche l'anno prossimo. Nel calcio cambia tutto rapidamente, vediamo comunque le due parti. Sono ottimista per restare qui."