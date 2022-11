Eccellenza, girone B: la Piovese sceglie Ottolitri al posto di Piron

Panchina girevole alla Piovese, una delle delusioni di questo avvio stagionale nel campionato Eccellenza girone B. Il bottino di 6 punti in 9 partite è costato caro all'eroe della promozione in Eccellenza, Alessandro Piron, sollevato dall'incarico nella mattinata odierna. Al suo posto ecco Marco Ottolitri, storico allenatore dell'Azzurra Due Carrare, con cui è stato promosso dalla Prima Categoria alla Promozione, e con il Mestrino Rubano nel 2019-2020, raggiungendo la posizione idonea per l'ascesa in Eccellenza per gli uomini del presidente Stefani.

Ottolitri è atteso da un compito abbastanza complesso: risollevare la Piovese dalle secche della bassa classifica attuale. Il primo impegno del nuovo tecnico biancorosso sarà la trasferta di domenica sul campo dell'Istrana, con punti in palio pesantissimi in ottica salvezza.