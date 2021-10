Eccellenza, girone B: la presentazione della sesta giornata

Ecco la presentazione, con i temi più rilevanti, delle gare della sesta giornata del campionato Eccellenza girone B

Academy Plateola (5) - Scardovari (4)

Scontro per la tranquillità. L'Academy Plateola di Paolo Antonioli vuole ripartire e si presenta all'incontro con i rodigini forte di una delle migliori difese casalinghe del girone. Una sola rete subita e con l'innesto di Santinon nel cuore della retroguardia ci sono tutte le ambizioni per provare a recuperare qualche punto dalle big oramai in fuga.

Arcella (11) - Albignasego (7)

Qualità la parola chiave in questo derby patavina. Da una parte l'Arcella di Rampazzo, Calgaro, Vecchiato, dall'altra Baccolo, Rosa e Cecconello. Tridenti pieni di gol in canna, che promettono spettacolo per la gara di domani. Difesa da registrare per l'Albignasego, scottato dalla sconfitta in casa contro il Pozzonovo, mentre l'Arcella vuole restare in scia del Giorgione. Partita da tripla.

Bassano (6) - Giorgione (13)

Ultima chiamata Bassano, Giorgione per la fuga definitiva. Così si può descrivere in pochi caratteri il match di cartello di questa giornata. Le due corazzate una di fronte l'altra. Nomi, storia, rivalità, tutti ingredienti da categoria superiore. I trevigiani vogliono continuare la loro marcia, mentre i vicentini devono confermare la loro prolificità sotto porta, blindando la difesa.

Calvi Noale (5) - Camisano (10)

La squadra di Sabbadin è chiamata ad una trasferta molto complessa in terra veneziana. Dal canto suo il Calvi Noale sta recuperando ora il tempo perduto, in un percorso parallelo con l'altra grande delusa del girone, il Bassano. Rej Volpato comanderà l'attacco dei vicentini, alla caccia di un altro risultato positivo per certificare ancora di più le ambizioni di primo posto.

Pozzonovo (7) - Abano (0)

L'altro derby patavino di giornata. Mister Cavazzana dispone della rosa al completo, con Di Bari sempre a comandare la difesa. Dall'altra parte un Abano alla disperata ricerca di punti dopo cinque giornate a secco. C'è da dire che in molte gare i neroverdi di mister Milazzo sono stati anche parecchio sfortunati. A Pozzonovo per muovere la classifica?

Robeganese Fulgor Salzano (9) - San Giorgio in Bosco (5)

La sorpresa del girone, la Robeganese Fulgor Salzano contro una delle delusioni, il San Giorgio in Bosco. I veneziani devono ripartire dopo la battuta di arresto della scorsa giornata, mentre il San Giorgio in Bosco deve fare punti anche fuori casa. Non sarà facile, vista l'ottimo avvio stagionale della Robeganese.

United Borgoricco Campetra (9) - Godigese (9)

È una delle gare più interessanti della domenica. Entrambe a nove punti, entrambe alla ricerca di capire cosa vogliono essere da grandi. Di sicuro con un Cappella così in forma, per gli uomini di Bertan nessun traguardo è precluso. Incontro tra mine vaganti del raggruppamento, con difese feroci e attacchi molto pungenti. Ci sarà da divertirsi a Borgoricco domani?