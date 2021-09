Eccellenza girone B, la presentazione delle gare del week end

Si ritorna a pensare al campionato, con vista sulla Coppa Italia Eccellenza, visto l'ultima giornata dei gironi in programma proprio mercoledì 29 settembre. Nel girone B grande equilibrio tra tutte le compagini, incluse le pronosticate ammazzagirone come il Bassano sconfitto all'esordio a Padova contro l'Arcella, e il Calvi Noale caduto in casa contro il Pozzonovo di mister Cavazzana.

Analizziamo gara per gara cosa ci attende:

Abano Calcio (0) - Scardovari (0)

Dopo la sconfitta netta di Castelfranco Veneto contro il Giorgione, i neroverdi affrontano in casa i rodigini dello Scardovari, caduti anche loro all'esordio contro la Godigese. Torna Buzzi a tempo pieno, così come Sguotti, dopo i problemi intestinali della settimana scorsa. Coppia difensiva confermata Cunico-Zatta per gli aponensi, chiamati a sbloccare la classifica fin da subito.

Albignasego (3) - Godigese (3)

Entusiasmo a 1000 per i granata dopo la vittoria di domenica scorsa. Continua l'inserimento graduale di Pietro Baccolo nel cuore del gioco, ma già decisivo nell'ultimo match con l'assist per il gol della vittoria dell'Albignasego. Manuel Cecconello leader difensivo, Mattia Cecconello a trascinare in avanti. La Godigese vuole confermare le buone sensazioni destate contro lo Scardovari

Bassano Virtus (0) - Academy Plateola (3)

Dopo il derby vinto contro il San Giorgio in Bosco, ancora un match molto complesso per il Plateola contro la big incontrastata del girone, il Bassano. Gasparini dopo il gol all'esordio è chiamato a confermarsi, ma in generale per l'Academy è fiducioso di ben figurare anche nel vicentino.



Pozzonovo (3) - Arcella Padova (3)

È il match di cartello della giornata. Dopo il 3 a 0 in trasferta a Noale, il Pozzonovo è chiamato a confermarsi e dare a mister Cavazzana ancora più certezze per il futuro. Cazzadore sarà il pericolo numero 1 per la difesa dell'Arcella. Quest'ultimi dopo aver superato brillantemente il crush test Bassano sono chiamati a tenere a bada la squadra più brillante del momento a livello offensivo.



Robeganese Fulgor Salzano (0) - Camisano Calcio (3)

Impegno sulla carta complesso per la Robeganese Fulgor Salzano contro il Camisano, reduce dalla bella vittoria alla prima giornata contro lo United Borgoricco Campetra.

San Giorgio in Bosco (0) - Giorgione Calcio (3)

Giorgione a caccia di conferme sul campo del San Giorgio in Bosco, con il tridente Mangieri, Gashi, Vuanello. San Giorgio in Bosco vuole i primi punti, per dare una gioia ai suoi tifosi.



United Borgoricco Campetra (0) - Calvi Noale (0)

Le due deluse della prima giornata in uno scontro che promette spettacolo e soprattutto gol.