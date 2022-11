Eccellenza, girone B: la United Borgoricco Campetra ne fa 6 al Portomansué

Domenica dal sapore tennistico per per la United Borgoricco Campetra, che sbanca con un devastante 6-1 il campo del Portomansuè e vola al secondo posto solitario del girone B di Eccellenza alle spalle del lanciatissimo Treviso.

Man of the day Edoardo Cappella, autore del poker che ha spianato la strada all’ennesima vittoria a tinte rossobiancoblu.

Il centravanti padovano sblocca il risultato al 22’ su calcio di rigore conquistato da Alessandro Tescaro e concede il bis al 33’, gonfiando la rete di testa dopo un miracolo del portiere trevigiano Elia Rallo sulla capocciata a colpo sicuro dello stesso Tescaro.

Il Portomansuè non ci sta e pochi secondi dopo accorcia le distanze con un lampo di Federico Furlan: ma è un fuoco di paglia, perché nella ripresa è la United a prendere il largo con un bel piatto ad incrociare di Tescaro su assist di Alberto Galliot (50’) e con altri due gol dell’indemoniato Cappella, che trasforma in oro due splendidi assoli di Daniele Torregrossa.

A chiudere i conti con il definitivo 1-6 è proprio quest’ultimo, che all’87’ fissa il punteggio con la «specialità della casa»: dribbling secco a saltare il diretto marcatore e missile imprendibile sul palo più lontano.

Ecco il tabellino della gara:



PORTOMANSUÈ-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-6

PORTOMANSUÈ: Rallo, Pavarini, Pramparo, Nicoletti, Colombera, De Biasi, Tomasella (24’ s.t. Mihali), Grandin (12’ s.t. Filippini), Urbanetto (29’ s.t. Peresin), Dassiè (24’ s.t. Bonamaison), Furlan (37’ s.t. Cardin). A disp. Marian, Pessot, Prosdocimo, Ros. All. Marco Marchetti.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Marangoni (1’ s.t. Fighera), Galliot, Vasic (1’ s.t. Girardi), Scappin, Antonello, Torregrossa, Volpato (32’ s.t. Chinellato), Cappella, Sartori (28’ s.t. Sessi), Tescaro (24’ s.t. Barichello). A disp. Niero, Cren, Scapolan, Dussin. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Bragagnolo di Castelfranco Veneto.

RETI: 22’ p.t. (rigore), 33’ p.t., 19’ s.t. e 26’ s.t. Cappella, 34’ p.t. Furlan, 5’ s.t. Tescaro, 42’ s.t. Torregrossa.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso Colombera per doppia ammonizione. Ammoniti Pavarini, Grandin, Urbanetto, Dassiè, Scappin e Antonello. Recuperi: 2’ e 4’.