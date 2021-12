Eccellenza, girone B: gli arbitri della 12°giornata

Dodicesima giornata del campionato Eccellenza girone B con altri tre derby padovani di grande interesse per tutti gusti. L'Arcella riceve in casa il sorprendente Borgoricco Campetra, terzo in classifica. Spostandoci di qualche chilometri a sud di Padova, ecco Albignasego-Abano. Per chi perde la classifica inizia a diventare ancora più difficile di quanto già non lo sia. Completa il quadro dei derby, un interessantissimo Academy Plateola-Pozzonovo. I padroni di casa schiereranno dal primo minuto il neo arrivato Sottovia, autentico lusso per la categoria? Ancora qualche ora e avremo tutte le risposte. Trasferta quasi proibitiva per il San Giorgio in Bosco contro il Bassano, mentre gli altri impegni della giornata sono il derby del veneziano tra Calvi Noale-Robeganese Fulgor Salzano, il testa coda Scardovari-Giorgione e l'intrigante Camisano-Godigese.

Ecco gli arbitri della gare di domani:

Academy Plateola-Pozzonovo - Arbitro: Gianluca Fighera di Treviso. Assistenti: Riccardo Furlan (Chioggia) e Enrico Rosa (Vicenza)

Albignasego-Abano - Arbitro: Omar Mattia Ferron di Vicenza. Assistenti: Paulo Ndoja (Bassano del Grappa) e Matteo Pavanati (Adria)

Arcella-United Borgoricco Campetra - Arbitro: Rehmet Jusufoski di Mestre. Assistenti: Marco Fontana (Schio) e Mateo Sadikaj (Mestre)

Bassano-San Giorgio in Bosco - Arbitro: Luigi Scicolone di San dona' di Piave. Assistenti: Massimiliano Alvise Quaglia (Mestre) e Massimo Mel (Conegliano)

Calvi Noale-Robeganese Fulgor Salzano - Arbitro: Loris Graziano di Rossano. Assistenti: Grigore Gherela (Portogruaro) e Michele Gonella (San dona' di Piave)

Camisano-Godigese - Arbitro: Pietro Brentegani di Verona. Assistenti: Davide Carraretto (Treviso) e Seyedomid Noushehvar (Padova)

Scardovari-Giorgione Arbitro: Michele Liviero di Vicenza. Assistenti: Pietro Fortugno (Mestre) e Riccardo Targa (Padova)