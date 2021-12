Eccellenza, girone B: le designazioni arbitrali dell'undicesima giornata

Undicesima giornata del campionato Eccellenza girone B con tre derby padovani di grande interesse per tutte le situazioni di classifica. L'Arcella va in visita all'Abano di Biasioli, reduce da pareggite acuta nelle ultime giornate. Squadra da prendere con le molle i neroverdi per gli uomini di Tentoni, affamati di punti per mantenere la leadership del girone. Il Giorgione, secondo in graduatoria, riceve in casa il Calvi Noale, mentre la Godigese riceve in casa l'Academy Plateola. In coabitazione con i trevigiani, al terzo posto, ecco il Borgoricco Campetra affrontare il Pozzonovo, reduce da un punto nelle ultime due gare. Sempre restando in tema derby, ecco San Giorgio in Bosco-Albignasego, tra due delle grandi deluse del girone. Completano il quadro Robeganese-Bassano, con il debutto sulla panchina dei berici di Pontarollo, e Scardovari-Camisano.

Ecco gli arbitri della gare di domani:

Abano-Arcella Academy Plateola - Arbitro: Leonardo Crivellaro di Legnago. Assistenti: Riccardo Liotta (San dona' di Piave) e Alex Zambon (Schio)

Giorgione-Calvi Noale - Arbitro: Omar Michele Zampieri di Rovigo. Assistenti: Alex Scaldaferro (Vicenza) e Enrico Rossetto (Schio)

Godigese-Academy Plateola - Arbitro: Marco Cazzavillan di Vicenza. Assistenti: Flavius Costel Condrut (Castelfranco Veneto) e Boris Popovic (Padova)

Robeganese-Bassano - Arbitro: Ousseynou Sy (Verona). Assistenti: Angelo Lavino (Padova) e Fabio Conte (Treviso)

San Giorgio in Bosco-Albignasego - Arbitro: Michele Criscuolo di Torre Annunziata. Assistenti: Greta Pasquesi (Rovigo) e Lisa Turchetto (Mestre)

Scardovari-Camisano Arbitro: Federico Checchin di Mestre. Assistenti: Davide Baggio (Bassano del Grappa) e Marco Bonello (Este)?

Borgoricco Campetra-Pozzonovo - Arbitro: Davide Cerea di Bergamo. Assistenti: Riccardo Targa (Padova) e Salvatore Sava (Padova)