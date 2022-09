Eccellenza, girone B: crisi Arcella, Liapiave a gonfie vele

Avvio stagionale shock per l’Arcella, che cade sul campo del Liapiave e non si schioda da quota zero punti in classifica. Anche questa volta sono gli errori individuali a punire gli uomini di Fonti, apparsi ancora molto imballati in termini fisici. Di sicuro i carichi di lavoro estivi devono ancora essere assorbiti completamente in casa bianconera, ma nel frattempo la stagione è cominciata e la classifica non è delle più tranquille. C'è tutto il tempo per sistemare la situazione, ma bisogna cambiare marcia in fretta, a partire dall'infrasettimanale di mercoledì contro l'Istrana, ancora fuori casa. Anche oggi, come contro il Sandonà, l'Arcella sprinta al meglio all'inizio, trascinata da Vidor, Mangieri e Shaholli, ma al primo episodio sfavorevole, barcolla e crolla emotivamente, prima ancora che tecnicamente o tatticamente. La rete del vantaggio trevigiano è una combinazione di errori. Il liscio di Varnier spalanca praterie per Agostini, con il cross di quest'ultimo toccato dal braccio dell'esperto Pistolato in area di rigore. Cattelan dal dischetto è una sentenza. Il raddoppio è su palla inattiva, con il pallone che sbuca sui piedi di Kostadinovic smarcato e libero di colpire in porta indisturbato. I trevigiani dimostrano il motivo per cui sono primi con il Sandonà e nella ripresa gestiscono le sfuriate di Stangherlin, Mangieri e Volpara, con Bianchin o scarsa mira, a farla da protagonista. Piove anche sul bagnato, con l'infortunio di Tagliapietra, terzino sinistro titolare di Fonti. Da capire l'entità del problema, ma una cattiva notizia che proprio non ci voleva.

Questo il tabellino della gara:

LIAPIAVE-ARCELLA 2-0

LIAPIAVE: Bianchin, Antoniol, Gardenal, Scarabel, Kostadinovic, Granzotto, Agostini, Padoan, Cattelan, Zanetti (25′ st Furlan), Toffoli.

A disposizione: Yabre, Santi, De Pin, Boggio, Piccirilli, Paladin, Fanton, Spader.

Allenatore: Zoppas

ARCELLA: Berto, Toso, Tagliapietra (22′ pt Volpara), Vidor, Varnier (9′ st Vecchiato), Boscaro, Shaholli (9′ st Salvatore), Pistolato (31′ st Lovato), Trevisan, Mangieri, Stangherlin (14′ st L. Rossi).

A disposizione: T. Rossi, Bressan, Bettonte, Danielli.

Allenatore: Fonti.

Arbitro: Dogliani di Conegliano (Kouassi-Mihail)

Reti: 23′ pt rigore Cattelan, 39′ pt Kostadinovic.

Note: ammoniti Boscaro, Volpara e Antoniol. Calci d’angolo 2-4, recupero 3′ e 4′.