Eccellenza, girone B: un altro tonfo per la United Borgoricco Campetra sul campo del Liapiave

Seconda sconfitta consecutiva per la United Borgoricco Campetra. Dopo la caduta casalinga contro il Portomansué, i ragazzi di Bertan cedono il passo al Liapiave. Addio sogni di primo posto? Vedendo la concomitante vittoria odierna del Treviso, sembra proprio di si. Ora i punti da recuperare sul primo posto sono 6 con sei partite da disputare per i padovani. Tanti, anche se il calcio non smette mai di sorprendere.

Contro il Liapiave si mette subito male per i rossobiancoblu, che vanno sotto già al 5’. Rimessa laterale, la difesa di Scappin e compagna è distratta e si apre un'autostrada per Zanetti, che non si lascia pregare ed infila Papagno. Yabre si esalta su Sartori e Torregrossa e il Liapiave nella ripresa raddoppia con merito. Contropiede orchestrato da Cattelan e realizzato da Scarabel, con un diagonale perfetto. Tramortiti dal 2 a 0, i padovani provano la rimonta, ma il gol della speranza arriva al 95' con Tescaro. Troppo tardi per sperare nel miracolo.



Questo il tabellino della gara:



LIAPIAVE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-1

LIAPIAVE: Yabre, Santi (18’ s.t. Granzotto), Gardenal, Scarabel, Kostadinovic, Gastaldo, Agostini, Toffoli, Cattelan (34’ s.t. Spader), Zanetti (14’ s.t. Edoardo Girardi), Nicola Furlan (34’ s.t. Mattia Furlan). A disp. Biasotto, Fanton, Spagnol, Paladin, Padoan. All. Paolo Zoppas.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Oprean, Galliot (23’ s.t. Fighera), Vasic (16’ s.t. Barichello), Scappin, Antonello, Torregrossa, Regazzo, Cappella, Chinellato (23’ s.t. Volpato), Sartori (23’ s.t. Tescaro). A disp. Niero, Sessi, Andrea Girardi, Dussin, Marangoni. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Zampieri di Rovigo.

RETI: 5’ p.t. Zanetti, 30’ s.t. Scarabel, 50’ s.t. Tescaro.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Scarabel, Toffoli, Cattelan, Chinellato e Scappin. Recuperi: 2’ e 6’.