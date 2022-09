Eccellenza, girone B: poker United Borgoricco Campetra, Limana Cavarzano a picco

La United Borgoricco Campetra comincia ad ingranare e sbanca il campo dell'Unione Cavarzano Limana, ex capolista, con un sonoro 4 a 1. Una vittoria di quelle che fanno bene al morale, ma soprattutto certificano che la fuoriserie in mano a mister Bertan sta decisamente entrando su di giri. Nel bellunese la gara non è mai in discussione, con una dimostrazione plastica di calcio offensivo da categoria superiore. Le qualità di Torregrossa, Chinellato, Fichera, Vasic, Barichello, Matteo Sartori e ricambi di lusso come Volpato e Cappella, nel girone B, non si trovano in molte squadre. Tante individualità simili hanno avuto bisogno di un necessario tempo di rodaggio, vero, che ora pare essere terminato. Per mister Bertan il meglio deve ancora venire, anche se la strada appare segnata: confermarsi al vertice. E se l'anno scorso il sogno serie D è sfumato ai playoff, quest'anno l'obiettivo primo posto è tutto tranne una chimera, Treviso e Sandonà permettendo. I primi 50' bellunesi sono stati un piacere per gli occhi degli appassionati con le reti di Torregrossa (10'), Barichello (30') e Sartori (50') da far vedere alle scuole calcio. Le reti finali di Band per i padroni di casa e Tescaro per l'equipaggio diretto da Bertan permettono di fissare il risultato sul definitivo 4 a 1 ed issare i padovani al terzo posto in classifica. La vetta dista soli 2 punti e la stagione è appena all'inizio. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Ora testa al derby di mercoledì sera al Vallini contro la Piovese di Bortolotto.

Questo il tabellino della gara nel bellunese:

UNIONE CAVARZANO LIMANA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-4

UNIONE CAVARZANO LIMANA: Canova (39’ p.t. Peterle), Trevisan, Luca Malacarne, Simone Malacarne (39’ p.t. Caser), Paier, Pradebon (12’ s.t. Solagna), Paludetto, Galli (12’ s.t. Piazza), Band, Fiabane, De Pellegrin (12’ s.t. Comiotto). A disp. Panatta, Gianluca Sartori, Appocher, Vivian. All. Massimiliano Parteli.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Galliot, Fighera (19’ s.t. Cren), Scappin, Zantomasi, Torregrossa (23’ s.t. Tescaro), Vasic (14’ s.t. Volpato), Barichello (13’ s.t. Cappella), Chinellato, Matteo Sartori (8’ s.t. Marangoni). A disp. Niero, Ferro, Regazzo, Dussin. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Radovanovic di Maniago.

RETI: 10’ p.t. Torregrossa, 30’ p.t. Barichello, 5’ s.t. Matteo Sartori, 30’ s.t. Band, 40’ s.t. Tescaro.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Trevisan, Fiabane e Girardi. Recuperi: 1’ e 5’.