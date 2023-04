Eccellenza, girone B: Liventina di rigore, brutto k.o per l'Arcella

Una sconfitta che fa male e rischia di gettare al vento i discorsi di salvezza diretta per l'Arcella di Fonti. Nello scontro diretto sul campo della Liventina, gli uomini di Fonti perdono partita e speranze di salvarsi senza passare dalla roulette russa dei playout. Nella terz’ultima gara della stagione regolare, i biaconeri falliscono l’obiettivo di ricucire sulle squadre che precedono, anch’esse quasi tutte finite ko nel pomeriggio, e pure il tentativo di ipotecare almeno la zona playout, permettendo così proprio alla Liventina di arrivare a -5 a due gare dalla conclusione – ma tre per le avversarie visto che l’Arcella deve ancora osservare il turno di riposo.



Gara scorbutica, come previsto. Le squadre sentono il peso della sfida e nel primo tempo di occasioni nemmeno l'ombra. L'inerzia nella ripresa è simile fino al 60' quando Crivaro dal dischetto incrocia imparabilmente per Berto. Dopo lo schiaffo l'Arcella reagisce, ma la Liventina si difende con ordine e porta a casa 3 punti di platino nella rincorsa salvezza.



Questo il tabellino della gara.

LIVENTINA-ARCELLA 1-0



LIVENTINA: Noè, Bergamo, Basei, Fuxa, Arcaba, Akowuah, Pasian, Gulotta (33′ st Bressan), Crivaro, Damo (24′ st Morandini), Dordit (48′ st Barro). A disposizione: Da Re, Dreon, Gurnari, Ostolani, Fantin, Moro. Allenatore: Feltrin.



ARCELLA: Berto, Maritan (40′ st Bettonte), Tagliapietra (18′ st Sartore), Lovato, Pistolato, Boscatro, Toso, Zavan (33′ st Vidor), Tamponi, Plamadeala (33′ st Teodoro), L. Rossi. A disposizione: T. Rossi, Rubin, Varnier, Menato, Mangieri. Allenatore: Fonti.



Arbitro: Lena di Treviso.

Reti: 15′ st rigore Crivaro.

Note: ammoniti Dordit e Maritan