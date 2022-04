Eccellenza, girone B: una lotta salvezza infuocata con Albignasego, Robeganese ed Abano in gioco

Albignasego 24, Robeganese Fulgor Salzano 23, Abano 22. Una poltrona per tre, quella della salvezza diretta del girone B a 90 minuti dal termine del campionato. Un finale thrilling nella lotta salvezza con tante squadre ancora in lizza per non disputare i playout che sembrano oramai inevitabili. Una vera roulette che tutti vogliono evitare. Più attardate, per evitare l'ultimo posto, ecco il San Giorgio in Bosco e lo Scardovari.

Partiamo dal calendario:

Abano (22) -Albignasego (24)

Giorgione (56) - Scardovari (18)

Robeganese (23) - Calvi Noale (37)

San Giorgio in Bosco (19) - Bassano (41)

Questa la classifica:

10. Albignasego 24

11. Robeganese 23

12. Abano 22

13. San Giorgio in Bosco 19

14. Scardovari 18 (-1)

Quattro partite, quattro crocevia importantissimi per le sorti del raggruppamento. Il match più aperto ad ogni pronostico è sicuramente quello di Monteortone, dove l'Abano di Bisioli ha solo un risultato a disposizione per sperare nella rocambolesca salvezza diretta: la vittoria sull'Albignasego. E potrebbe anche non bastare, se le notizie rimbalzanti da Salzano nel derby tra i gemelli Dal Bianco vedessero la Robeganese vincente. Ricordiamo che il presidente del Calvi Noale è Marco Dal Bianco, mentre il direttore sportivo della Robeganese è Corrada Dal Bianco. La rivalità tra i due gemelli è nota nell'ambiente ed è al dir poco feroce. Ci auguriamo che vinca lo sport e il Calvi Noale giochi con il massimo impegno possibile, visto il ruolo cruciale in questa lotta salvezza. Diverso il discorso con una vittoria dell'Albignasego sul campo dell'Abano: i granata sarebbero salvi senza se e senza ma.

Per quanto riguarda l'ultimo posto in classifica con lo Scardovari in trasferta a Castelfranco Veneto contro il fresco vincitore del girone, il Giorgione, mentre il San Giorgio in Bosco ospita il Bassano di mister Pontarollo. Lo spettacolo in coda è assicurato domenica. Appuntamento alle ore 15:30 per quattro match non da deboli di cuore.