Eccellenza, girone B, Luigi Fautelli (Ds Borgoricco Campetra): "Partita interpretata benissimo, anche in 10 contro 11"

Le dichiarazioni del DS del Borgoricco Campetra, Luigi Fautelli nel post match contro l'Arcella:

"Siamo contenti perché pareggiare in casa della capolista non è facile. Arrivavamo da quattro vittorie consecutive ed eravamo belli carichi. Loro sono da tanti anni ai vertici dell'Eccellenza, quindi non era una gara banale. É stata una partita interpretata benissimo, anche in 10 contro 11 abbiao cercato di giocare e il punto è meritato. La squadra non ha rischiato nulla ed è in salute. Avevamo quattro titolari fuori e nessuno se ne è accorto. È questa la nostra forza e siamo ancora lì. Il campionato è ancora lungo e ce la giocheremo. Volpato credo sia il 2001 più forte del girone. È un ragazzo che gioca con calma, ambidestro, valore aggiunto dal punto di vista della personalità. La rosa è giovane ed è da quattro anni che lavoriamo su questo. I 1999 fuoriquota di quattro anni fa sono rimasti tutti ed è la nostra forza. Faccio un esempio: l'Arcella l'abbiamo affrontato quattro anni fa: dei loro non c'è più nessuno di quella partita, dei nostri ce ne sono 15 su 20. La differenza è sostanziale sul modo di fare e pensare calcio. Noi giochiamo da tre domeniche solo con due centrali. Anche Regazzo è un centrale adattato a fare il terzino sinistro. La solidità difensiva è data dal gran lavoro di tutta la squadra. Corriamo tanto e interpretiamo il calcio ad alta intensità, cercando di tenere la linea sempre alta. È un dogma per noi tutto questo, fin da quando abbiamo iniziato questo progetto. Stiamo raccogliendo i risultati che penso ci meritiamo. Riconosco il grande lavoro in termini di mentalità di mister Bertan. Noi attacchiamo in tutti i campi dove andiamo, non molliamo mai un centimetro. Anche in 10 abbiamo tenuto la squadra alta, altrimenti se ci fossimo chiusi sarebbe stato facile prendere gol. L'auspicio che mi auguro è chiudere l'anno con una vittoria e passare le feste bene. La squadra sinora non ha mai tradito e sono convinto che non lo farà alla tredicesima partita. Prepareremo la gara bene e speriamo di recuperare qualche infortunato, oltre a qualcuno che rientra. Siamo solidi e siamo contenti. L'Academy Plateola ha grandi nomi, ma noi ci metteremo la solita corsa e vedremo di fare il meglio possibile per passare un buon natale"