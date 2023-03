Eccellenza, girone B: Luigi Fautelli (DS United Borgoricco Campetra) "Ripartiamo mercoledì contro la Godigese"

-6 dal Treviso e a -3 dal Portomansuè, la settimana scorsa corsaro al Mason. Eppure, la fiducia del direttore sportivo della United Borgoricco Campetra, Luigi Fautelli, nella squadra di Bertan è alta, per non dire altissima. Tempo per piangersi addosso non c'è per la squadra rossobiancoblu, al terzo posto in classifica e attesa mercoledì sera dal turno infrasettimanale casalingo con la Godigese (ore 19.30). Queste le dichiarazioni del dirigente della squadra padovana:



«Le sconfitte vanno assorbite e superate, perché fanno parte dello sport e della vita. È un periodo in cui al primo tiro in porta andiamo sotto e al secondo prendiamo pure il 2-0. Tuttavia ciò che abbiamo fatto di buono in sette mesi non si cancella in pochi giorni. Già mercoledì abbiamo un’occasione importante per ripartire, contro una grande squadra come la Godigese. Il nostro sogno continua, non è assolutamente finita. Sei partite, sei finali, diciotto punti a disposizione: la squadra sta facendo un grande campionato e siamo pronti a dare battaglia fino in fondo. Logicamente non siamo contenti per le due sconfitte, ma siamo in linea con gli obiettivi e non abbassiamo la testa. Ci rialzeremo, come abbiamo sempre fatto, e finiremo alla grande questo campionato».