Eccellenza, girone B: Luigi Fautelli "Tanto orgoglio per quanto fatto fino a marzo"

All'indomani della quarta sconfitta nelle ultime cinque ci metta la faccia il direttore sportivo della United Borgoricco Campetra, Luigi Fautelli. Questo è quanto tratteggia il dirigente rossobiancoblu dopo la sconfitta contro il Giorgione, con i playoff a serio rischio.



Il bilancio a -2 dalla fine del campionato. Logicamente c’è tanta amarezza dopo Giorgione, perché un finale del genere non ce lo aspettavamo proprio. Rimane comunque l’orgoglio per le molte imprese fatte: il 6-1 al Portomansuè, il 5-1 al Sandonà, il 4-0 al Calvi Noale, le due vittorie al Tenni contro il Treviso ai playoff dello scorso anno e a novembre in campionato. Abbiamo certamente scritto delle pagine importanti nella storia di questo club.



Il percorso stagionale. Chiaro che non siamo contenti, ma a bocce ferme sarà tutto oggetto di valutazione da parte della società. Stiamo per concludere un campionato durissimo, con otto-nove squadre di grande livello e altre che si sono ritrovate invischiate in zona retrocessione.



Purtroppo la sconfitta con il Giorgione rispecchia in pieno la nostra attuale situazione: al novantesimo vincevamo 1-0, poi siamo usciti sconfitti per due calci di punizione in pieno recupero. C’è tanto rammarico, questo è sicuro, ma al tempo stesso anche orgoglio per quanto fatto fino a marzo.