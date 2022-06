Eccellenza, girone B: Marco Vanzato (Pozzonovo) "Ci sono i presupposti per crescere insieme"

Tra le tante riconferme in casa Pozzonovo c'è anche quella di Marco Vanzato. Classe 1996, ex prodotto della cantera del Padova, pronto a iniziare pronto ad iniziare la sua seconda stagione consecutiva in maglia biancazzurra. Queste le sue parole sui canali social della squadra di mister Primavera:

"Sono molto contento di essere stato confermato. Sono arrivato a dicembre e proseguire il percorso mi è sembrata, sin da subito, la scelta più giusta. A Pozzonovo si sta bene, non manca nulla: ci sono dei valori umani che da altre parti non si trovano e si fa calcio a livelli importanti ormai da tanti anni. Ritengo, perciò, che ci siano tutti i presupposti per continuare a crescere insieme. Sono grato della fiducia riposta in me dal direttore Carlo Marzola e voglio ripagarla sul campo con il massimo impegno e la massima professionalità. Colgo l’occasione per ringraziare mister Nicola Cavazzana e il preparatore Mauro Scarparo: venivo da un paio di annate non semplici e dal punto di vista umano mi hanno dato una grossa mano. Per me è stata la cosa più importante, perché è proprio quando si percepisce fiducia e stima che si riesce a dare il meglio di sé. Il prossimo anno di certo mi aspetto qualcosina in più, sia da parte mia che della squadra. L’obiettivo sarà migliorare la nostra classifica. L’arrivo del nuovo allenatore porta tanto entusiasmo e altrettanta voglia di fare bene, componenti che reputo fondamentali per affrontare al meglio un campionato difficile come l’Eccellenza. Ora godiamoci queste settimane di vacanza, con la testa già proiettata all’anno che verrà."