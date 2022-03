Eccellenza, girone B: Massimo Ceccato (ds Arcella) "Una squadra che punta al vertice deve avere un atteggiamento diverso"

Le dichiarazioni del ds dell'Arcella, Massimo Ceccato, nel dopo partita contro l'Albignasego:

"Dispiace per oggi. Qui ad Albignasego ho trascorso sei anni dove abbiamo fatto bene. Oggi, aldilà dei cambi sbagliati e la gara persa, è stata una gara opaca. Siamo stati irriconoscibili anche in termini di atteggiamento, anche se il mister durante la settimana e nel pre partita aveva battuto molto su questo aspetto. Merito anche dell'Albignasego e a Vito Antonelli per la partita, perchè hanno giocato palla a terra, dimostrando di essere una buona squadra. Oggi eravamo lunghi, larghi, siamo sempre arrivati secondi sulla palla. Una squadra che punta al vertice deve avere un atteggiamento diverso. Può capitare la giornata no. La sconfitta del Giorgione e la vittoria della United Borgoricco Campetra conferma che fino all'ultima giornata ci sarà da lottare. Le buone notizie di giornata sono i rientri di Turea, Pistolato e Cvetkovic, iniziamo a ritrovare qualche giocatore e possiamo giocarcela. Chiaramente non come abbiamo fatto oggi. Con l'atteggiamento giusto possiamo anche perdere la partita, ma andiamo fuori a testa alta. Oggi c'è rammarico. Settimana prossima il Camisano, poi il Giorgione, pensiamo una partita alla volta e speriamo in bene. Poi abbiamo ancora lo scontro diretto con la United Borgoricco Campetra, la Godigese. Ci sono ancora tante battaglie sportive, ma resto fiducioso per il recupero di alcuni giocatori importanti. Con mister Tentoni siamo sempre stati primi e secondi, parlare di esonero mi sembra una scorrettezza. I ragazzi sono dalla sua parte e la Società è con il mister. Con il Camisano all'andata andò bene, ma verrà con il dente avvelenato. Ora sono tutte partite dure. Chi lotta per la salvezza, chi come il Camisano che vuole chiudere al meglio la stagione e gioca a mente libera. Tutti hanno il proprio obiettivo, l'abbiamo visto oggi. L'Albignasego è stato combattivo e con Baccolo si è visto ordine in campo. Arma l'ho visto molto bene, un bel giocatore."