Eccellenza, girone B: Massimo Ceccato (ds Arcella) "Sogno Serie D? Siamo primi e un pensierino ce lo facciamo anche noi"

Le dichiarazioni del DS dell'Arcella, Massimo Ceccato, in vista delle prossime gare di campionato, tracciando un po' il bilancio della squadra ben condotta sino a questo momento da mister Tentoni:

"È stata una vittoria importante contro una squadra importante come il Pozzonovo. Nella prima mezz'ora ci ha messo in difficoltà. Non eravamo sistemati benissimo in campo, ma poi giustamente il mister è passato al 4-3-1-2 e abbiamo sistemato tatticamente la gara. I ragazzi sono stati molto bravi, perché abbiamo passato un gennaio difficile. Tra covid e infortuni, stiamo entrando in condizione adesso. A Bassano avevamo fatto un gran bel primo tempo, anche migliore di quello con il Pozzonovo, poi un rigore inesistente ha cambiato un po' l'inerzia. Il Pozzonovo è una buona squadra, con un centrocampo molto tecnico e una buona fase difensiva. Sapevamo che sarebbe stata dura. Portare a casa la vittoria, anche in difficoltà, merita solo applausi. In termini di temperamento e voglia ci abbiamo messo l'anima. Sui singoli dobbiamo recuperare Turea (stiramento ndr.), Chierif non ha più di 55-60 minuti, Calgaro anche lui ha avuto il Covid ed ha saltato 12 allenamenti, tutto il mese di gennaio. Vukcevic ha fatto tre allenamenti prima di prendere il Covid anche lui e poi recuperare. Abbiamo finito la gara con in campo cinque fuoriquota, direi bene. Sogno Serie D? Siamo primi e un pensierino ce lo facciamo anche noi, non vedo perchè non farlo. La squadra al completo è forte. Abbiamo un bel portiere, due centrali solidi e importanti, per cui ora se recuperiamo un po' di giocatori possiamo dire la nostra."