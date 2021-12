Eccellenza, girone B, Massimo Ceccato (Ds Arcella): "I nostri cambi hanno fatto la differenza"

Le dichiarazioni del DS dell'Arcella, Massimo Ceccato nel post match contro l'Abano:

"Oggi è stata veramente una partita difficile. L'Abano aveva fatto bene anche contro il Bassano e anche domenica scorsa contro il Calvi Noale. Ci aspettavamo una gara dalle difficoltà notevoli. La classifica dell'Abano non rispecchia il valore della squadra. I nostri cambi hanno fatto la differenza. Calgaro ha conquistato e realizzato il rigore e poi abbiamo rischiato poco nulla. Partite come quelle di oggi sono quelle che definiscono in gergo "sporche", dove conta portare a casa il risultato. Parlare di fuga è assurdo, anche perché deve ancora finire il girone d'andata. Certamente ci crediamo. La squadra non subisce gol, creiamo sempre occasioni da rete in tutte le gare e in più c'è una bell'atmosfera nello spogliatoio, oltre ad un bell'ambiente societario. Ci sono tutte le condizioni per fare un campionato di vertice. In questo girone c'è molto equilibrio, come si è visto oggi. Onestamente con l'Abano la gara è stata in equilibrio fino alla fine. La differenza la fanno qui due-tre giocatori che sanno fare la giocata, vedi Calgaro nel gol odierno. C'è equilibrio in campionato, ma noi vogliamo restare ai vertici. Siamo un po' corti in mezzo al campo dal punto di vista numerico. Abbiamo giovani bravi, come si è visto oggi. Abbiamo solo Tessari di esperto e forse un po' di esperienza in mezzo al campo potrebbe essere utile."