Eccellenza, girone B: Matteo Papagno (United Borgoricco Campetra) "Non vedo l’ora di iniziare"

Nella stagione appena conclusa, come detto, ha esordito in Promozione con la maglia dell’Azzurra Due Carrare e si è allenato con un mammasantissima del ruolo, come Enrico Rosellini. Stiamo parlando di Matteo Papagno, portiere classe 2004, non ancora diciottene, li compirà il 26 luglio, il nuovo estremo difensore rossobiancoblu. Queste le sue parole per l'ex prodotto del vivaio del Cittadella:



"Vengo da una bellissima esperienza, che mi ha permesso di conoscere il calcio dei 'grandi'. Ho avuto l’opportunità di imparare tanto, sia dai mister che dai compagni, e li ringrazio tutti di cuore. Obiettivi? Farò del mio meglio per fare bene anche in questa nuova categoria e spero di riuscire a dare un valore aggiunto. Sono davvero entusiasta, sia per il progetto che mi è stato proposto dalla società sia per le belle persone che ho già conosciuto: il direttore sportivo Luigi Fautelli, mister Alessandro Bertan e il preparatore dei portieri Mario Zorzi. Non vedo l’ora di iniziare».