Eccellenza, girone B: i movimenti di mercato dell'Abano

Movimenti di mercato molto interessanti in casa Abano. A disposizione di mister Biasioli tanti giovani di grandissime speranze, oltre a qualche cessione dolorosa, ma necessaria.

Valorizzare i giovani è la mission del nuovo corso aponense ed allora in chiusura di mercato ecco una coppia di nuovi acquisti di grande valore come Simone Toffoli, classe 2002 dall'Este e il terzino sinistro del 2003 Marco Maistrello del Longare. Entrambi rinforzeranno due caselle lacunose della rosa neroverde. C'è da ricordare che oltre a loro erano arrivati, ai primi di dicembre, Paolo Pinto trequartista della Luparense (2001) e Antonio Machairas, al debutto in Italia. Anche lui, molto giovane, classe 2002.

Le partenze sono state di rilievo come Paolo Buzzi, approdato in Eccellenza lombarda allo Zingonia Verdellino e Riccardo Guerriero, tornato all'Arcella.

L'obiettivo resta sempre uno: salvezza, il più possibile tranquilla.