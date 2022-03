Eccellenza, girone B: mister Antonelli (Albignasego) " Se saremo sempre quelli di oggi siamo fiduciosi"

Le dichiarazioni del tecnico dell'Albignasego, Vito Antonelli, nel post match contro l'Arcella:

"Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Soprattutto nell'atteggiamento, nello spirito, nella corsa. Mi è sembrato di rivedere l'Albignasego di dieci giorni fa contro il Giorgione. Sembra che a volte con le grandi diamo qualcosa in più. Noi arrivavamo da un filotto di risultati alterni, come la vittoria con la Robeganese, poi tre sconfitte tiratissime, sulla falsariga della gara di oggi. Questo campionato si decide sull'episodio, la giocata del singolo. Sinora, solo a Pozzonovo abbiamo giocato al di sotto dei nostri standard, mentre oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Non è cambiato nulla in questa settimana. Abbiamo continuato a lavorare e lo ha fatto, come sempre, tantissimo. Sotto tutti i punti di vista: fisico, mentale, analisi video, stiamo portando l'asticella sempre più in alto. A Pozzonovo eravamo un po' scarichi dopo la vittoria di tre giorni prima contro il Giorgione. Finora ce la siamo giocata con tutti, dipende solo da noi. Credo che il nostro destino dipenda da noi. Se saremo sempre quelli di oggi siamo fiduciosi. Il fallo di Baccolo c'era. Ha allargato il gomito in avanti, ma non ho visto una gomitata a prendere il viso, bensì la ricerca di mettere il corpo davanti a Toso. È vero che quest'ultimo arrivava molto veloce, quindi l'impatto è stato forte. Gli episodi arbitrali girano. Veniamo da 5 gare in cui ci mancano quattro rigori netti. Credo che le cose si riequilibrano. Noi abbiamo il potere di controllare il nostro gioco, non sulle decisioni degli arbitri. Dobbiamo continuare a fare bene, mettere in campo l'atteggiamento giusto e sperare che gli eventi girano a nostro vantaggio. Arma? Sono molto contento per lui. È stata una scoperta anche per me. Giocava in Promozione nel veronese. Mi è arrivato un video di un amico su Whatsapp ed ho voluto vederci meglio. L'ho invitato due giorni ad allenarsi con noi e mi è piaciuto subito. È un grande giocatore, un professionista esemplare, merita categorie più alti e spero ci arrivi un giorno."