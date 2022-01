Eccellenza, girone B: mister Bertan (Borgoricco Campetra) "Ci stiamo allenando bene e con entusiasmo"

In casa della terza in classifica del girone B campionato Eccellenza, United Borgoricco Campetra si continua con gli allenamenti. Lavori duri, ma divertenti, con la squadra che si sta allenando nel rispetto più completo del protocollo anti-Covid. Alla ripresa bisogna farsi trovare pronti. Ad oggi la data prevista del ritorno in campo è il 30 gennaio, ma dai vertici federali non filtrano prese di posizione nette sulla sospirata ripresa del calcio dilettantistico. Sono da inquadrare in questo senso le dichiarazioni di Alessandro Bertan, al sito ufficiale del Borgoricco Campetra:



«Ci stiamo allenando bene e con entusiasmo, anche se non è facile senza l’obiettivo domenicale. Cerchiamo di tenere duro e di andare avanti, sperando si possa ripartire prima possibile. In campo ci divertiamo e proponiamo appositamente ai ragazzi delle sedute divertenti proprio per tenerli sul pezzo e motivati, consapevoli che è più complicato senza l’appuntamento della partita. Anche questa settimana faremo i nostri consueti tre allenamenti, restando in attesa di notizie ufficiali dalla Figc».