Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Serve assolutamente una reazione"

Un passo falso, il secondo stagionale, molto duro da digerire per la United Borgoricco Campetra. Meno sette dalla vetta, con il Treviso con una gara in meno, e sesto posto in classifica. Pochino, per le ambizioni di inizio stagione per la compagine di mister Bertan. Proprio quest'ultimo suona la sveglia all'indomani della sconfitta nel veneziano:

"Abbiamo avuto un approccio completamente sbagliato – le parole dell’allenatore rossobiancoblu – Abbiamo fatto bene solo il primo quarto d’ora, fino a trovare il vantaggio: poi abbiamo preso un gol incredibile su fallo laterale, in cui siamo stati davvero dei “polli” perché sapevamo che era un tipo di giocata che loro avrebbero cercato. Nel primo tempo abbiamo fatto molto male, concedendo tantissimo in fase difensiva: per restare agganciati ai primi posti servono un altro piglio e un’altra personalità. Contro il Caorle è mancata la fame agonistica ed è ciò che mi ha fatto più male. Ho visto una squadra che alla prima difficoltà si scioglie e che si è fatta prendere ancora più a pugni in faccia. Ora serve assolutamente una reazione, perché così non si va da nessuna parte. Pronti a ripartire e testa subito alla prossima"