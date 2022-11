Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Con il Portomansué dovremo farci trovare pronti"

Serviva una vittoria ed è puntualmente arrivata. Il meteo della United Borgoricco Campetra volge finalmente al sereno dopo il poker rifilato all'Eclisse Carenipievigina. Caorle dimenticata, quarto posto saldo in classifica, anche se il Treviso appare in una fuga difficile da contrastare nel girone B. Queste le dichiarazioni di mister Bertan, tecnico della squadra biancorossoblu:

«Una partita affrontata bene e con il piglio giusto. Purtroppo resta il rammarico della sconfitta di Caorle, che dovremo tenere a mente per lungo tempo. I ragazzi lo sanno e lo hanno capito: nel girone la differenza tra le varie squadre è davvero minima e se affronti anche una singola gara con l’atteggiamento sbagliato rischi la figuraccia. Serve sempre la massima attenzione, perché il gap tra playoff e playout è risicato e bisogna fare la prestazione perfetta ogni domenica. Al netto del Treviso, che sta disputando un campionato a sé, è un torneo meraviglioso. Il Portomansué? Affronteremo una squadra in serie positiva, che viene da quattro vittorie e un pareggio. Hanno un allenatore molto esperto e giocatori fortissimi: basti pensare a Dassiè, Furlan, Nicoletti, Cardin o Tomasella giusto per fare qualche nome. Dovremo farci trovare pronti».