Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Resta tanto amaro in bocca per il pari di Noale"

Non c'è tempo per rimpiangere il pareggio all'ultimo minuto contro il Calvi Noale per la United Borgoricco Campetra. In questo senso si possono intendere le parole del tecnico dei padovani, Alessandro Bertan. Queste le sue dichiarazioni:

«Una partita maschia, in cui abbiamo fatto un grandissimo primo tempo – le parole dell’allenatore rossobiancoblu – Nella ripresa si è giocato a ritmi un po’ più bassi, ma siamo comunque riusciti a trovare il raddoppio su azione di corner e il match sembrava incanalato sui giusti binari. Lo sfortunato episodio dell’autogol ha riaperto i giochi e il Calvi Noale ha trovato il 2-2 proprio al novantesimo, con un eurogol dai venticinque metri che si è infilato all’incrocio dei pali. Resta tanto amaro in bocca, specie per il fallo che non ci è stato concesso pochi istanti prima della rete, ma nell’arco di un campionato l’episodio sfortunato ci sta. Domenica è andata male, tuttavia capiterà anche a noi di vincere una partita al novantesimo. Il calcio, in fondo, è bello anche per questo. Resto dell’idea che la priorità sia sempre la prestazione e su questo i ragazzi hanno dato un’altra grandissima risposta. La squadra mentalmente sta bene e si è visto anche a Noale».