Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Il rigore di Cappella ha almeno evitato la sconfitta"

Il pareggio a cinque minuti dalla fine della United Borgoricco Campetra, nel secondo turno del campionato Eccellenza girone B, rasserena il tecnico Alessandro Bertan.

"Nel complesso abbiamo disputato una buona gara, che logicamente è stata molto condizionata dall’episodio dell’autorete dopo due minuti – le parole dell’allenatore rossobiancoblu – L’errore individuale ci sta e fa parte del calcio. L’importante è aver dimostrato di “non soffrire” l’episodio avverso e nel primo tempo abbiamo fatto veramente molto bene, creando almeno quattro-cinque opportunità grazie ad una serie di azioni belle e cercate. Nella ripresa l’Opitergina, complice l’inferiorità numerica, si è chiusa con un 4-3-2 molto basso e compatto: in spogliatoio ci eravamo detti di non essere frenetici, ma è normale che con il trascorrere dei minuti ti viene un po’ di ansia. Vedi che non riesci a segnare, perdi fiducia, senti la stanchezza ed esce anche un pizzico di nervosismo. Pur con un gioco meno brillante abbiamo comunque creato altre occasioni importanti, con tanto di salvataggi sulla linea e tap-in fuori di un soffio. Il rigore di Cappella ha almeno evitato la sconfitta, ma è normale che resti del rammarico per non aver portato a casa tre punti che sarebbero stati meritati. Domenica affronteremo una neopromossa che vola sulle ali dell’entusiasmo, con l’ulteriore insidia del terreno sintetico. Servirà una partita perfetta, ma sono fiducioso perché la squadra è in crescita e mi sta piacendo molto, sia sul piano dell’intensità che della concentrazione."