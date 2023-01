Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Con la Piovese serve la gara perfetta"

Un pareggio che proprio non ci voleva e che rallenta la rincorsa al vertice della United Borgoricco Campetra. Così mister Bertan, tecnico rossobiancoblu, osserva la gara contro l'Unione Limana Cavarzano. Queste le sue dichiarazioni:



«Una squadra che nutre certe ambizioni e vuole restare in alto non può sbagliare l’approccio in questo modo. Al netto di come sono arrivati i loro gol, uno con un rigore piuttosto fortuito e uno in tap-in dopo una punizione respinta dal palo, è mancata la giusta intensità. Da quel punto di vista ci hanno “mangiato” ed è la cosa che mi fa più rabbia, perché la fame e la cattiveria non devono mai mancare. Oltretutto poi l’abbiamo ripresa: recuperare da 0-3 a 3-3 non capita tutti i giorni, significa che sei forte e che stai bene fisicamente. In ogni caso un approccio simile è inaccettabile, specie considerando che anche con l’Istrana eravamo partiti molli prendendo gol. Dobbiamo metterci più attenzione e più concentrazione. La Piovese? Affronteremo una squadra in salute, che viene da due vittorie di fila e che nel girone di ritorno ha fatto un punto in più di noi. Per di più è anche un derby molto sentito. Per fare i tre punti servirà la partita perfetta».