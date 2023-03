Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Abbiamo dei playoff da conquistare e dipende ancora tutto da noi"

Ripartire al più presto. Anche se fa male, anche se fino a tre settimane fa il sogno Serie D diretta era lì a portata di poche gare. Poi la luce si è spenta, senza troppi preavvisi. Tre sconfitte nelle ultime quattro e il day after dello 0-4 casalingo rimediato dal Treviso da resettare quanto prima in casa United Borgoricco Campetra. "Il Treviso ha sicuramente meritato la vittoria, anche se il risultato finale è troppo penalizzante – le parole dell’allenatore rossobiancoblu – Il primo tempo è finito 0-3 ma non ho mai visto la mia squadra in netta o evidente difficoltà. Purtroppo loro sono letali nel punirti e davanti sono davvero impressionanti, oltre a disporre di una grande qualità di palleggio. Quell’uno-due ci ha ammazzato e non ci siamo più ripresi. In ogni caso pensiamo a tirarci su le maniche: abbiamo dei playoff da conquistare e dipende ancora tutto da noi."

Discorso vero, perché mettere in ghiaccio i playoff, dopo i grossi investimenti da parte del presidente Poliero, è il minimo sindacabile da una squadra come i rossobiancoblu: "Ci attendono le ultime tre finali: se faremo il nostro, l’obiettivo lo raggiungeremo senza doverci preoccupare delle altre."