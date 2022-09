Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Contro la Piovese dovremo farci trovare pronti"

La vittoria roboante in terra bellunese della United Borgoricco Campetra, ha permesso alla squadra di mister Bertan di risalire al terzo posto in classifica nel campionato Eccellenza girone B. Comprensibile la soddisfazione del tecnico rossobiancoblu, con il turno infrasettimanale alle porte contro la Piovese al Vallini di Piove di Sacco:

«Contro l'Unione Cavarzano Limana era una partita che sentivo e temevo molto – ammette l’allenatore padovano – Affrontavamo una squadra tosta, che avevo visto giocare e che scende in campo spensierata per andare sempre all’attacco. Una compagine aggressiva, guidata da un tecnico molto bravo, e con l’ulteriore insidia del terreno sintetico. L’abbiamo sbloccata subito e questo ci ha dato convinzione e fiducia. I ragazzi sono stati perfetti e in settimana si allenano davvero bene. Il loro impegno e la loro abnegazione sono importantissimi per il nostro percorso. Il turno infrasettimanale da un lato mi piace, perché è sempre bello giocare, ma dall’altro è assai dispendioso, soprattutto sul piano mentale. Tre partite in sette giorni impongono delle rotazioni e serve l’apporto di tutti. Per di più è un derby molto sentito, con parecchi ex: la Piovese è una neopromossa che ha grande entusiasmo e che vanta giocatori di assoluta esperienza. Sarà un’altra partita dura, che verrà ancora decisa dagli episodi. Dovremo farci trovare pronti».