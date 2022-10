Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Siamo competitivi, con il Calvi sarà durissima"

Dopo le 10 reti segnate in una settimana, che hanno fruttato la bellezza di 7 punti in classifica, c'è grande entusiasmo in casa United Borgoricco Campetra. Con il Treviso, la squadra di Bertan, è la favorità numero 1 per la salita in Serie D. Calvi Noale permettendo, la prossima rivale dei rossonbiancoblu domenic 9 ottobre "Sarà un’altra partita durissima, contro uno squadrone che guarda tutti dall’alto", sottolinea il tecnico Bertan "e che in cinque giornate non ha ancora subìto un gol. In Coppa Italia abbiamo perso e faremo del nostro meglio per andare a battagliare e provare a vendicare quella sconfitta." Sulla gara contro il Sandonà, la soddisfazione è ancora viva per il mister padovano "Una domenica davvero emozionante. È stato bello arrivare a Camposampiero e trovare uno stadio completamente rimesso a nuovo per noi. Ci siamo sentiti coccolati e abbiamo ripagato la società con una grandissima prestazione. Abbiamo espresso davvero un bel calcio, al cospetto di un avversario forte e che ha saputo metterci in difficoltà. Tre punti di grande carattere: tra squalifiche e infortuni eravamo decimati, ma la rosa è super competitiva e lo stiamo dimostrando con i fatti. Complimenti a tutti i ragazzi, che anche ieri si sono fatti trovare pronti. E un plauso particolare a chi finora aveva giocato un po’ di meno."