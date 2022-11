Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Vincere a Treviso è stato unico"

Sbancare il campo del Treviso capolista rappresenta uno step enorme per la crescita e la consapevolezza di una squadra. Farlo due volte in un anno, in due stagioni diverse, assume contorni epici. Lo riconosce anche mister Bertan, tecnico della United Borgoricco Campetra. Queste le sue parole: "Vincere in uno stadio così bello, e davanti a così tanta gente, è un’emozione incredibile – ammette l’allenatore rossobiancoblu –Domenica ho visto una squadra molto concentrata, che è la cosa che mi interessa maggiormente. Poi nel calcio, si sa, serve anche quel pizzico di fortuna: ma ieri, nei momenti topici della gara, siamo stati bravi e cinici a segnare due bellissimi gol. Sono davvero felice per i ragazzi, meritavano una gioia del genere: ora serve continuità, perché da qui alla sosta natalizia mancano tre finali. Saranno tre partite molto difficili. Il Giorgione ha storia e tradizione, punta da anni al salto di categoria: in estate ha un po’ rifondato, ma resta una squadra ben attrezzata e sempre affascinante da affrontare. Il Vittorio Veneto ha allestito una rosa per ambire ai playoff e ha pure cambiato allenatore. Lo Spinea è sceso dalla serie D e rappresenta un altro scoglio molto duro. Da parte nostra, se vogliamo fare il salto di qualità, dobbiamo assolutamente trovare la giusta continuità di concentrazione. Ultimamente sto vedendo una squadra tosta e bisogna continuare su questa strada».